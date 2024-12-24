Роскомнадзор прокомментировал обсуждение запрета голосовых звонков в мессенджерах

Некоторые операторы уже работают над тем, чтобы позволить пользователям запрещать входящие звонки из-за рубежа, возможны и законодательные меры, заявил регулятор.Операторы связи уже могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы, пользователь же должен иметь возможность разблокировать их все или только от своих контактов, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре (РКН).По словам регулятора, некоторые операторы уже «активно работают» над тем, чтобы пользователи могли устанавливать запреты на входящие из-за границы. Но возможно и «законодательное введение этих требований», в том числе в отношении мессенджеров, заявили в РКН. «Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них», — добавил регулятор.Пока меры для борьбы с мошенниками обсуждаются. Среди прочих предложений — выявление оператором на своих сетях работы нелегальных колл-центров.В РКН отметили, что крупные операторы уже «самостоятельно и эффективно» борются с мошенниками, в частности, используя ИИ. Внутри России также работает система «Антифрод» для борьбы с подменными номерами, к которой подключены все операторы.24 декабря 2024 года «Ъ» со ссылкой на источники написал, что Минцифры и РКН обсуждают возможность ограничений на звонки в мессенджерах из-за увеличения случаев мошенничества. По их словам, власти обсуждают два варианта: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет звонков.#новости #роскомнадзор
Борьба с мошенниками, ага, да, когда за последние 5 лет уже наебали 80%. Очень эффективно и главное оперативно.
5?
5 лет? 😏
Мне уже 500 лет назад было всё понятно 😌💖
Так мошенники из РФ звонят. Лицемеры сраные. Чебурнет привет 😢
Откуда звонят мошенники в последнее время, пока ещё не РФ
Мне за всё время, что названивали мошенники, приходится как 1 через мессенджер к 10 телефонным звонкам
А может запретить выдавать миллионные кредиты через онлайн банк без посещения офиса? И запретить перечислять кредитные средства, взятые пару минут назад, на непонятные левые физические счета? Не?
Ну и может запретить вдруг внезапно переводить миллионы кому попало без посещения офиса банка?