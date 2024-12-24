«Ъ» узнал, что Минцифры и РКН обсуждают возможность запретить голосовые звонки в мессенджерах

Причина — увеличение случаев мошенничества.Ведомства изучают два сценария: блокировку голосового трафика из-за границы и полный запрет на такие звонки, сообщили «Ъ» два источника в компаниях-операторах связи и собеседник на телеком-рынке.По данным «Мегафона», на конец 2024 года доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, хотя «три года назад показатель не превышал 1%». При этом «технической возможности» анализировать эти звонки у операторов нет.В «Гарде» говорят, что «голосовой трафик, даже зашифрованный в мессенджере, имеет признаки, по которым его можно обнаружить и заблокировать». И «сделать это может любое решение класса DPI» — такую технологию использует Роскомнадзор в технических средствах противодействия угрозам.Если регулятор и правда пойдёт на полный запрет, операторы «обычных мобильных звонков» смогут вернуть часть голосового трафика, который «перетёк» в мессенджеры, рассуждают в TMT Consulting. В Минцифры сказали, что «нормативные документы пока не разрабатывают». В Роскомнадзоре не ответили на запрос.Звоните в мессенджерах?ДаНетНет голосовАнонимныйИсточник фото: «Интерфакс»#новости #мессенджеры #ркн
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А с отраслевыми игроками такое обсуждали? С Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) например https://vc.ru/life/1725727-budushee-it-sertifikacii-istoriya-sotrudnichestva-s-apkit