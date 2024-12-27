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vc.ru
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Полина Лааксо
Сервисы

МТС выпустила в продажу игровые приставки для облачного гейминга

Они поддерживают платформу «МТС Fog».

Дополнено в 10:03 мск. В МТС рассказали vc.ru, что приставки поступили в продажу. По этой причине заголовок новости скорректирован. Стоимость устройства — 4990 рублей.

  • Первая партия составила «несколько тысяч» штук. Инвестиции в производство не раскрыли. В комплект входит беспроводной геймпад, пульт управления, адаптер питания и HDMI-кабель.
  • Опрошенные РБК участники рынка считают, что у консоли есть потенциал, но, чтобы получить аудиторию, он должен отличаться от аналогов. К тому же не только МТС работает над приставками. В разработке находится консоль на базе процессора «Эльбрус» и «других электронных компонентов российского производства». Своё устройство также хотят выпустить в НТЦ ИТ «Роса».
Источник фото: МТС
Источник фото: МТС
  • МТС представила платформу «туманного» гейминга «МТС Fog» в декабре 2022 года. От облачного он отличается тем, что в качестве серверов для запуска игр выступают компьютеры пользователей — последние сами подключаются к сервису и устанавливают цену игрового часа.
  • Изначально «МТС Fog» был доступен на ноутбуках и компьютерах. В мае 2024 года заработал на «умных» телевизорах, а также ТВ-приставках.
Полина Лааксо
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Депутаты подготовили законопроект, который обяжет «распространителей игр» идентифицировать игроков по мобильному номеру или через Госуслуги

Третий вариант — авторизация через Единую биометрическую систему (ЕСИА).

Источник фото: VK

#новости #мтс

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88 комментариев
Отрицательный Веган

В разработке находится консоль на базе процессора «Эльбрус» и «других электронных компонентах российского производства». Своё устройство также хотят выпустить в НТЦ ИТ «Роса».Не хочется даже думать, что за игры будут выпускать под «это».

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Покушай булочек
16
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Вадим Д.

Ну сделают они 10 «приставок» из всех 20 эльбрусов, дальше что делать?
А игры... Скрепы 2.0; Шашки для самых; Выбери игру, как будто их много — что-то в таком духе, думаю (-:

9
2
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Inkognito

А что с "этим" не так?
Вот серийник с 2016. А это восемь лет назад вообще то.

7
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Виталий Воробьев
3
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Слегка Придурковатый
2
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Томский Сибирячок

На этом можно будет делать много игр как смартфонах, типа концепция денди 2.0 и точка

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