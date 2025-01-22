«Одноклассники» запустили сервис для знакомств «ОК Знакомства»

Он рассчитан на аудиторию старше 40 лет с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача» . Сервис доступен в виде мобильного приложения, а также мини-приложения внутри соцсети, рассказали в пресс-службе VK (владеет «Одноклассниками»). Размер инвестиций в запуск не раскрыли. Источник «Ъ», близкий к холдингу, оценил вложения в 120-170 млн рублей.В «ОК Знакомствах» есть классическая лента анкет и функция «Люди рядом», с помощью которой можно найти пользователей поблизости и написать им. При этом в настройках приватности можно отключить входящие без «мэтча».По словам представителей сервиса, он рассчитан на аудиторию старше 40 лет с интересами «кулинария, садоводство, дом и дача», которые «ориентированы на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи».Доступ к сервису бесплатный, но в нём есть встроенные покупки — например, VIP-статус (позволяет скрыть возраст, даёт неограниченное количество лайков и другие возможности) и функция «Взлёт» (поднимает анкету на первое место в разделе «Люди рядом»).Собеседник «Ъ» на рынке сервисов знакомств отмечает, что запуск отдельного приложения для возрастной аудитории может показаться странным, но люди старше 55 лет в 2024 году составляли 30% населения России.Скриншоты интерфейса «ОК Знакомства» В 2021 году VK запустил «VK Знакомства» на базе «ВКонтакте», который пришёл на место Lovina. По собственным данным компании, в августе 2024 года месячная аудитория сервиса превысила 3,1 млн человек.«Одноклассники» рассказали о планах запустить приложение для аудитории, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете», в октябре 2024 года.В 2022 году из России ушли сервисы для знакомств Bumble и Badoo. В мае 2023 года о таком же решении сообщил владелец Tinder и других подобных сервисов — Match Group.#новости
Чисто дед с третьего подъезда:
– подвиньтесь, мой выход
Всем пока, я за милфами.
Лучше б запустили сервис по доставке лекарств
Уже пора? А некоторые все еще не теряют надежду. 😁
Собутыльники или Одно(со)камерники
Странно, 40 по меркам ОК - это примерно подростки.
Где ЦА?! Где знакомства для 80+?
В майлру