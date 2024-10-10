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Таня Боброва
Сервисы

«Одноклассники» запустят сервис знакомств в начале 2025 года

Он будет рассчитан на аудиторию, которой привычны «традиционные механики знакомств и взаимодействия с другими людьми в интернете».

  • Сервис будет работать как в виде отдельного приложения, так и внутри соцсети, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Он будет бесплатным, но с платными опциями, «привычными аудитории “Одноклассников”».
  • По словам близкого к проекту источника, разрабатываемые механики рассчитаны на людей, которые пользуются «классическими дейтингами». В пример он приводит LovePlanet и «Друг вокруг». В отличие от Tinder, такие сервисы позволяют отправлять сообщения пользователям без взаимного лайка.
  • Для VK, куда входят и «Одноклассники», сервис знакомств будет не первым: в 2021 году холдинг запустил «VK Знакомства» на базе «ВКонтакте», который пришёл на место Lovina. У сервиса есть и отдельное приложение. По данным компании, которые приводит «Ъ», в августе 2024 года месячная аудитория сервиса превысила 3,1 млн человек.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что взрослая аудитория привлекательна для сервисов знакомств: ей часто трудно знакомиться с кем-то, но она стабильно платёжеспособная. При этом для любых дейтинг-сервисов на базе соцсетей характерна общая проблема: пользователи часто не хотят связывать свой профиль в соцсети с онлайн-знакомствами.
  • В 2022 году из России ушли сервисы для знакомств Bumble и Badoo. В мае 2023 года о таком же решении сообщил владелец Tinder и других подобных сервисов — Match Group.

#новости #одноклассники #vk

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61
61 комментарий
Отрицательный Веган

Однопенсики

17
4
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Dan

Односкуфники

14
2
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Запопу Кусь

Я тоже веганка, кстати 🤗💖🙏

1
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Griby Lenina

Заново знакомиться с одноклассниками? В общем правильно, старость не радость, уж всех позабывал.

11
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Griby Lenina

Подозреваю, диалоги будут примерно такими:
— Привет! Помнишь, вместе учились? Давай встретимся на выходных.
— Не, не могу.
— Да ладно, в чем проблема? Если работаешь, отпросись. Или жена не пускает? Давай я с ней поговорю, скажу, что не по бабам.
— Я в тюрьме.

10
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Mr Black

Пхаххаха

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Пролетая над ведром картошки.

Принцесски с пробегом будут искать себе почтальонов. Ибо прынцы давно заняты новой серией моделей, а прочие кавалеры просто не дотягивают до конца срока эксплуатации.

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