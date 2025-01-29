В меню «Пуск» на Windows начали тестировать боковую панель с доступом к функциям iPhone

Для пользователей Android она доступна с осени 2024 года. Участники программы Windows Insider получили возможность управлять некоторыми функциями iPhone через боковую панель в меню «Пуск», рассказала Microsoft. Внимание на сообщение компании обратило The Verge.На панели отображается информация о состоянии аккумулятора смартфона, вкладки с сообщениями и звонками, а также недавние уведомления.Она также содержит кнопку «Отправить файл», с помощью которой можно быстро передавать данные с компьютера на телефон.Интеграция смартфонов Android с боковой панелью меню «Пуск» появилась в Windows в октябре 2024 года.#новости #windows
Полезная фича. Сейчас гоняю файлы через мессенджер
Даа, жесть неудобно
Неплоха, отлично. Разбавлю нытье про Путина и критику.
Ты или в тренде, или уходи))
Иронично то, что в Windows выпустили фичу под IPhone раньше, чем для Android. Интересный вопрос почему так? P.S. Без никакого возмущения)
Специально для таких, как ты, в тексте написано:
Интеграция смартфонов Android с боковой панелью меню «Пуск» появилась в Windows в октябре 2024 года.
Как обычно "иксперты" виси читают "особым способом" более полугода пользуюсь этой фичей с андроид