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Артур Томилко
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В меню «Пуск» на Windows начали тестировать боковую панель с доступом к функциям iPhone

Для пользователей Android она доступна с осени 2024 года.

  • Участники программы Windows Insider получили возможность управлять некоторыми функциями iPhone через боковую панель в меню «Пуск», рассказала Microsoft. Внимание на сообщение компании обратило The Verge.
  • На панели отображается информация о состоянии аккумулятора смартфона, вкладки с сообщениями и звонками, а также недавние уведомления.
  • Она также содержит кнопку «Отправить файл», с помощью которой можно быстро передавать данные с компьютера на телефон.
В меню «Пуск» на Windows начали тестировать боковую панель с доступом к функциям iPhone
  • Интеграция смартфонов Android с боковой панелью меню «Пуск» появилась в Windows в октябре 2024 года.

#новости #windows

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24 комментария
Андрей Комягин

Полезная фича. Сейчас гоняю файлы через мессенджер

5
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Rus Lan

Даа, жесть неудобно

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Nikita Voronin

Неплоха, отлично. Разбавлю нытье про Путина и критику.

3
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Мать Тереза

Ты или в тренде, или уходи))

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Иван Егоров

Иронично то, что в Windows выпустили фичу под IPhone раньше, чем для Android. Интересный вопрос почему так? P.S. Без никакого возмущения)

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Мать Тереза

Специально для таких, как ты, в тексте написано:
Интеграция смартфонов Android с боковой панелью меню «Пуск» появилась в Windows в октябре 2024 года.

6
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Rafa Ramazanoff

Как обычно "иксперты" виси читают "особым способом" более полугода пользуюсь этой фичей с андроид

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