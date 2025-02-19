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Артур Томилко
Сервисы

Сервис для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» начал работать в Беларуси

Это первый выход продукта на рынок за пределами России.

  • Белорусским компаниям стало доступно бронирование отелей, билетов на самолёты, поезда и автобусы, а также оформление визового сопровождения и страховок, рассказали в «Авиасейлс для бизнеса».
  • Чтобы зарегистрироваться в сервисе, представителю бизнеса нужно ввести учётный номер плательщика (УНП) или название компании. Остальные данные загрузятся автоматически. Абонентской платы и минимальных платежей нет.
  • «Авиасейлс для бизнеса» запустили в 2020 году. Он помогает эффективней организовать работу с документами и сэкономить время руководителей при организации командировок, считают в компании.
  • После покупки билета на почту сотрудника приходит маршрутная квитанция. Раз в месяц предприятие получает закрывающие документы: реестр продаж с детализацией каждой поездки и акт на общую сумму продаж.

#новости #авиасейлс

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