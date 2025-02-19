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Полина Лааксо
Сервисы

В США запустили «Uber для вызова личных телохранителей» — можно выбрать машину и внешний вид агента

Заказать услугу «так же просто, как вызвать такси», говорят в компании.

  • Protector заработал в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Охранники — действующие или отставные сотрудники правоохранительных органов, военных служб и спецотрядов: парашютисты Военно-воздушных сил США, полицейские, спецназовцы.
  • Агенты вооружены — у них есть разрешение на скрытое ношение оружия. Среди доступных стилей одежды: деловой, повседневно-деловой и повседневный. В их карточках указаны места и сроки службы.
  • Вместе с охранником на вызов приедет автомобиль с водителем. Модели две — это чёрные полноразмерные внедорожники Cadillac Escalade и Chevrolet Suburban. Можно вызвать несколько.
Источник: Protector
Источник: Protector
Источник: Protector
Источник: Protector
  • Час вызова будет стоить от $200 — 18 тысяч рублей по курсу ЦБ на 20 февраля 2025 года. Минимальное количество часов — пять. Если нужно несколько агентов и кортеж, то и цена будет выше.
  • Пока заказы принимают за день до «миссии». Позже этот процесс ускорят, сообщил глава сервиса и бывший продуктовый дизайнер Meta* Ник Сарат.
  • По словам консультанта проекта Никиты Бира, спрос на личную охрану растёт, при этом рынок не «осовременивается». «Пробел заполняет» Protector, работая по тому же принципу, что и такси-агрегаторы. Бир — основатель подросткового сервиса для обмена комплиментами tbh, выкупленного Meta* в 2017 году, и соцсети для школьников Gas, которую в 2023 году купил Discord.
Источник: Никита Бир, консультант проекта 
Источник: TikTok
Источник: TikTok

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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