«2ГИС» добавил функцию совместных поездок — её участники смогут видеть друг друга на карте

Добавляться в друзья при этом не нужно.Чтобы создать совместную поездку, нужно открыть в приложении раздел «Друзья на карте», нажать «ГО!» и указать детали: название, описание и длительность события. Затем отправить ссылку другим пользователям в любом мессенджере, сообщили в компании.Сервис будет полезен для коротких поездок, прогулок с друзьями или даже деловых мероприятий, когда нужно координироваться на ходу, но «не хочется добавлять всех в друзья навсегда», подчеркнули в «2ГИС»Участники могут в любой момент скрыть своё местоположение или завершить поездку досрочно. Если общение продолжится, новые знакомые смогут добавить друг друга в друзья прямо из карточки события.«2ГИС»Функция «Совместные поездки» бесплатна. Чтобы воспользоваться ею, нужно обновить приложение до последней версии и авторизироваться в разделе «Друзья на карте».#новости #2гис