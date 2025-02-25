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Карина Пардаева
Сервисы

Google откажется от SMS для авторизации в Gmail из-за проблем с их безопасностью

Их заменят на QR-коды.

  • «В течение ближайших месяцев» отправку сообщений заменят на QR-коды, чтобы «уменьшить влияние глобального злоупотребления SMS». Точную дату перехода на этот способ не назвали, пишет американский Forbes.
  • Сейчас Google использует SMS-верификацию для проверки безопасности аккаунта и борьбы с распространением спама и вредоносного ПО.
  • По словам представителей компании, SMS-аутентификация уязвима: коды могут перехватить злоумышленники, у пользователей не всегда есть доступ к устройству, а защита кодов зависит от оператора. Если мошенник завладеет номером, ценность SMS с точки зрения безопасности исчезает, отметили в Google.

#новости #google

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