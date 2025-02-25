Google откажется от SMS для авторизации в Gmail из-за проблем с их безопасностью

Их заменят на QR-коды.«В течение ближайших месяцев» отправку сообщений заменят на QR-коды, чтобы «уменьшить влияние глобального злоупотребления SMS». Точную дату перехода на этот способ не назвали, пишет американский Forbes.Сейчас Google использует SMS-верификацию для проверки безопасности аккаунта и борьбы с распространением спама и вредоносного ПО.По словам представителей компании, SMS-аутентификация уязвима: коды могут перехватить злоумышленники, у пользователей не всегда есть доступ к устройству, а защита кодов зависит от оператора. Если мошенник завладеет номером, ценность SMS с точки зрения безопасности исчезает, отметили в Google.#новости #google