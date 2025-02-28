Microsoft закроет Skype в мае 2025 года

Он давно утратил популярность.Обновлено в 17:02 мск. В Microsoft подтвердили, что закроют сервис и сосредоточатся на Teams. Skype перестанет работать с 5 мая 2025 года, пишет TechCrunch.Специалисты XDA-Developers обнаружили в коде последней предварительной версии Skype для Windows скрытую строку: в ней говорится, что Skype перестанет работать с мая 2025 года.Пользователям предлагают перейти в корпоративный мессенджер Teams.Microsoft новости о закрытии сервиса не комментировала.Skype основан в 2003 году, в 2011-м его купила Microsoft за $8,5 млрд. За последние десять лет компания не раз обновляла и переделывала сервис, а в 2016-м представила Teams, построенный на технологиях Skype.С тех пор Teams стал для Microsoft приоритетнее, хотя при этом компания продолжала обновлять Skype. В 2023-м она добавляла в него своего чат-бота Bing.Евгений ДелюкинСервисы12.10.2020CNBC: Microsoft отодвинула Skype на второй план и отдала приоритет Teams Skype отстал от конкурентов даже в эпоху удалёнки и пандемии, замечает издание. Кроме того, Microsoft постепенно переводит пользователей и бизнес на Teams.#новости #skype #microsoft