«Авито» запустил Trisigma — платформу для тестирования цифровых сервисов

Компании могут протестировать её уже сейчас.Trisigma — платформа для A/B-тестирования, которая помогает анализировать влияние новых функции в цифровых сервисах на бизнес-показатели, рассказали в «Авито».Платформа позволяет проводить тесты на разных группах пользователей до массового запуска функций. Её можно интегрировать с другими корпоративным системами для обмена данными. Результаты исследований формируются в виде графиков и отчётовTrisigma работает в облаке и проводить параллельно «сотни» экспериментов. По словам «Авито», платформу уже используют несколько крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла. Их название не раскрыли.#новости