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Карина Пардаева
Сервисы

«Авито» запустил Trisigma — платформу для тестирования цифровых сервисов

Компании могут протестировать её уже сейчас.

  • Trisigma — платформа для A/B-тестирования, которая помогает анализировать влияние новых функции в цифровых сервисах на бизнес-показатели, рассказали в «Авито».
  • Платформа позволяет проводить тесты на разных группах пользователей до массового запуска функций. Её можно интегрировать с другими корпоративным системами для обмена данными. Результаты исследований формируются в виде графиков и отчётов
  • Trisigma работает в облаке и проводить параллельно «сотни» экспериментов. По словам «Авито», платформу уже используют несколько крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла. Их название не раскрыли.

#новости

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