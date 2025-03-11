Минцифры официально предложило разрешить с 2026 года перенос телефонного номера между регионами

Сейчас это можно делать только в пределах региона. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. По его словам, уже провели пилотное тестирование, которое «подтвердило техническую возможность такого переноса».Перенести можно номер к другому оператору связи или оставить его у действующего — если он работает в нужном регионе.По плану Минцифры, воспользоваться услугой можно будет с 2026 года. Перенос номера от одного оператора связи к другому работает в России с декабря 2013 года, но абоненты могут это сделать только в пределах одного региона. Процедура занимает до восьми дней.Обсуждать возможность переноса номера между регионами Минцифры начало в июне 2024 года. Это ведомству порекомендовала ФАС.#новости #минцифры #операторы