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Евгения Евсеева
Сервисы

Минцифры официально предложило разрешить с 2026 года перенос телефонного номера между регионами

Сейчас это можно делать только в пределах региона.

  • Ведомство разработало соответствующий проект постановления. По его словам, уже провели пилотное тестирование, которое «подтвердило техническую возможность такого переноса».
  • Перенести можно номер к другому оператору связи или оставить его у действующего — если он работает в нужном регионе.

  • По плану Минцифры, воспользоваться услугой можно будет с 2026 года.

  • Перенос номера от одного оператора связи к другому работает в России с декабря 2013 года, но абоненты могут это сделать только в пределах одного региона. Процедура занимает до восьми дней.

  • Обсуждать возможность переноса номера между регионами Минцифры начало в июне 2024 года. Это ведомству порекомендовала ФАС.

#новости #минцифры #операторы

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