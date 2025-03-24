РКН объяснил сбой у провайдера Lovit, который обслуживает жителей домов ПИК, DDoS-атакой «преимущественно из-за границы»

Проблемы до сих пор сохраняются.«Кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей», — рассказали в Роскомнадзоре (РКН).По данным регулятора, «атакующие» Lovit «серверы и ботнеты» находятся в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании и России.«Массированная» атака началась в 9:58 мск 21 марта 2025 года и продолжалась в том числе днём 24 марта, просто со «сниженной мощностью». Инфраструктура провайдера была к этому не готова.Источник фото: «Циан»Жильцы домов от застройщика ПИК остались без интернета 22 марта 2025 года. В чатах писали, что не работает и связь, а те, у кого нет платного магнитного ключа, не могли попасть домой, так как приложение — альтернатива ключу — было недоступно.Последнее сообщение в Telegram-канале Lovit датировано 12:23 мск 23 марта. Компания отчиталась, что большинство сервисов «работает в штатном режиме», но «технические трудности» всё ещё могут возникать. #новости #пик #сбои