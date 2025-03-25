Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Право
Образование
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

«Что делает с данными заказчик — мы не знаем и не хотим знать»: глава NtechLab — о смене акционеров, международном бизнесе, санкциях и обработке информации

Выжимка беседы Алексея Паламарчука с РБК.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • Разработчик системы распознавания лиц NtechLab основан в 2015 году. Соучредители компании Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства в начале 2022 года. Они выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что нужно совмещать и российское, и зарубежное направление, говорили источники.
  • В середине 2023-го NtechLab попала под санкции ЕС за создание системы, которая «используется для поиска и задержания участников акций протеста и лиц, скрывающихся от частичной мобилизации».
  • Алексея Паламарчука назначили гендиректором компании в начале 2024-го. До прихода в NtechLab он отвечал за работу с госорганами и реализацию информационно-коммуникационных проектов в интересах госзаказчиков и крупного бизнеса в «ЭР-Телеком Холдинге».

О смене акционеров

  • До 2022 года в числе совладельцев кипрской N-Tech.Lab LTD, головной компании для российского ООО «Нтех Лаб», были Артём Кухаренко (16,2%) и ещё четверо менеджеров (по 11,4%), структура VB Partners (25%), «дочка» «Ростеха» «РТ — развитие бизнеса» (12,5%) и другие.
  • Владельцы компании сейчас — «международные и российские инвестфонды». Полный список Паламарчук не назвал, но сообщил, что крупнейшая доля консолидирована инвестиционной группой «Основа Капитал». N-Tech.Lab LTD остаётся головной структурой, но в 2024 году компания запустила процесс «переезда» в Россию.
  • Версии NtechLab 2022-го и 2025 года — это «совершенно разные компании» и по составу акционеров, и по бизнес-процессам, продукту и прочему. Команда сменилась «примерно на 35%», но ключевые разработчики остались.
  • Паламарчук с Кухаренко и Кабаковым никогда не встречался, их доли выкупили другие совладельцы (условия не раскрываются). Уход основателей не повлиял на процессы.

Не нивелирую роль личности в истории ни в коем случае, но каждой истории своё время. Есть время стартапов, когда появляется группа инициативных ребят и что-то придумывает. Есть те, кто этот стартап подхватывает. Ещё неизвестно, что произошло бы с NtechLab, если бы не нашёлся сильный инвестор, который поддержал проект.

Алексей Паламарчук, глава NtechLab
  • В NtechLab работает больше 200 человек, две трети — разработчики. Компания «очень давно» переросла стадию стартапа, когда «личность одного человека решает». На первом месте — команда, а топ-менеджмент и директор — не ключевые позиции.

Про международный бизнес и санкции

  • До 2022 года NtechLab продвигала продукты по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Австралии и странах ЕС. Международный бизнес сохранился, но «существенно изменился». После попадания под санкции иностранные партнёры начали «остерегаться» работать с компанией.
  • В 2024-м выстроили новую модель работы, «реанимировали» некоторые прошлые отношения. Работают уже не напрямую — по «партнёрской схеме». Среди стран — Латинская Америка, Индия, государства БРИКС, Северная Африка, Ближний Восток и в СНГ. Те, кому важна технологическая составляющая, «не обращают внимания» на санкции.

Это очень прагматичный подход. Санкционный статус — это некий нюанс, который нужно учесть при формировании схемы контрактации. Не более того. Основная проблема связана с финансированием, с ограничениями по прохождению денег.

Алексей Паламарчук, глава NtechLab
  • Но приоритетный рынок — российский. Он «более понятен» по правилам, клиентам и спросу. За счёт него компания рассчитывает обеспечивать свою стабильную работу, а международные проекты видит как «следующий шаг в более масштабном развитии, но не наоборот».

Про системы безопасности

  • Изначально NtechLab продвигала в основном решения, связанные с безопасностью: в частности, FindFace multi — платформу, распознающую лица, силуэты и действия людей, а также автомобили. Сейчас около 60% выручки компании приходится на решения, связанные с безопасностью, 30% — на аналитику для города, 10% — на медицину.

Видеоаналитика выявляет людей, находящихся в розыске, пропавших без вести. Сейчас есть тенденция, что особо опасных людей находят не в столицах. Могу только догадываться, но, видимо, считая, что Москва и Санкт-Петербург — это города, где очень развито видеонаблюдение, они, чтобы скрыться, уезжают на другие территории. И как только там появляется видеоаналитика, это даёт эффект.

Недавно была новость из Новосибирска, что благодаря нашей видеоаналитике нашли цыганку, которая была в розыске 21 год. Это интересный факт, потому что человек за 20-30 лет сильно меняется внешне, а аналитика может определить тогда, когда человеческий глаз не определит: по фотографии молодого человека можно найти дедушку. Есть параметры лица, которые не меняются с годами. Если человек отрастит бороду, покрасится в красный цвет или будет ходить в маске, система всё равно его определит.

Алексей Паламарчук, глава NtechLab
  • В коммерческом сегменте система следит за соблюдением правил, регламентов, событиями на транспортной инфраструктуре, ищет людей, которые воруют в магазинах. В 2025 году компания намерена выйти в b2c-сегмент через партнёрство с телеком-операторами. NtechLab может предлагать решения в сфере безопасности для частных домов, коттеджных посёлков, ситуационную аналитику.

Если на участке происходят какие-то события, например зашёл человек или животное, либо события, требующие вашего реагирования: упал ребёнок или пожилой человек, — есть решение, связанное с искусственным интеллектом, — ассистент для одиноких людей. Такая система может помочь в каких-то экстренных или же простых ситуациях, реагируя на событие, а не на голос человека.

Алексей Паламарчук, глава NtechLab

Про данные

  • Компания продаёт «инструмент», сама она не обрабатывает и не хранит персональные данные. Это делают её заказчики с «учётом полномочий, которые у них есть».
  • Часть инструментов работает в «закрытом сегменте» — они не подключены «вообще ни к чему». Что с ними делает заказчик — компания «не знает и не хочет знать».

При этом следует сказать, что страхи по поводу работы государства с биометрией сильно преувеличены. Потому что в случае с государством эти процессы очень регламентированы. И даже на бытовом уровне в биометрии нет ничего, чего не видят ваши соседи, друзья, случайные прохожие на улице.

Алексей Паламарчук, глава NtechLab
  • Система не анализирует всех подряд: такой задачи нет, да и инструмент так не работает. Внутренних ограничений, например этических, на то, кому компания может продавать свои решения, у неё нет.

О системе управления городской средой

  • Решение Ntech City компания запустила в 2024 году. Это платформа с возможностью анализировать разные направления: следить и анализировать своевременность вывоза мусора, выходил ли водитель из мусоровоза, в каком состоянии была контейнерная площадка, остался ли там мусор, не перегораживают ли автомобили подъезд к мусорной площадке.
  • В рамках платформы Ntech City система может сама «общаться» с человеком. Это похоже на голосовых помощников из «умных» колонок, но голос появляется не в ответ на вопрос, а в ответ на события вокруг.
  • Например, коммунальщикам он может рассказать, что скоро ухудшится погода. Или объявить в парке, что на спортивной площадке формируется команда для игры в волейбол. Ещё голос может среагировать на курение, распитие спиртных напитков, езду на самокате с нарушениями, выгул собак на детских площадках, попросить не нарушать правила.

Система оснащена видеокамерой и динамиком. Внедряем в общественных местах, парках, скверах. Если система видит, что два человека едут на самокате, сообщает, что так делать не нужно.

Откуда появилась идея? Я общался с руководителем одного большого парка, он рассказывал, что главная проблема, что когда оператор или сотрудники охраны видят нарушения через видеокамеры, они не могут на них отреагировать. Бежать за каждым курящим или человеком на самокате — это смешно и не очень продуктивно.

Алексей Паламарчук, глава NtechLab
  • Такое решение уже внедрили в Татарстане и Ярославской области. На стадии запуска ещё десять проектов в Сочи, Нижегородской области и других регионах.

#новости #ntechlab

2
1
1
9 комментариев