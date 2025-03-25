«Что делает с данными заказчик — мы не знаем и не хотим знать»: глава NtechLab — о смене акционеров, международном бизнесе, санкциях и обработке информации

Видеоаналитика выявляет людей, находящихся в розыске, пропавших без вести. Сейчас есть тенденция, что особо опасных людей находят не в столицах. Могу только догадываться, но, видимо, считая, что Москва и Санкт-Петербург — это города, где очень развито видеонаблюдение, они, чтобы скрыться, уезжают на другие территории. И как только там появляется видеоаналитика, это даёт эффект.

Недавно была новость из Новосибирска, что благодаря нашей видеоаналитике нашли цыганку, которая была в розыске 21 год. Это интересный факт, потому что человек за 20-30 лет сильно меняется внешне, а аналитика может определить тогда, когда человеческий глаз не определит: по фотографии молодого человека можно найти дедушку. Есть параметры лица, которые не меняются с годами. Если человек отрастит бороду, покрасится в красный цвет или будет ходить в маске, система всё равно его определит.