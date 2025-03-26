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Артур Томилко
Сервисы

«Яндекс Лавка» добавила доставку из партнёрских зоомагазинов

Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

  • Партнёрами «Лавки» стали сети «Четыре лапы» и «Бетховен», рассказали в сервисе. Пользователям доступно около 5 тысяч товаров.
  • К заказу можно добавлять продукты из ассортимента «Лавки» или лекарства из партнёрских аптек. Курьер привезёт всё вместе.
  • Скорость доставки составит 15-30 минут, но её стоимость будет дороже обычной — в среднем на 40 рублей, отмечают в компании.
  • В сентябре 2024 года сервис запустил доставку лекарств из аптек-партнёров в Москве, затем — в Санкт-Петербурге. По словам компании, количество таких заказов и оборот увеличились в 2,5 раза. Теперь услугу масштабировали на все регионы присутствия «Лавки».

#новости #лавка

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