«Яндекс Лавка» добавила доставку из партнёрских зоомагазинов

Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Партнёрами «Лавки» стали сети «Четыре лапы» и «Бетховен», рассказали в сервисе. Пользователям доступно около 5 тысяч товаров.К заказу можно добавлять продукты из ассортимента «Лавки» или лекарства из партнёрских аптек. Курьер привезёт всё вместе. Скорость доставки составит 15-30 минут, но её стоимость будет дороже обычной — в среднем на 40 рублей, отмечают в компании. В сентябре 2024 года сервис запустил доставку лекарств из аптек-партнёров в Москве, затем — в Санкт-Петербурге. По словам компании, количество таких заказов и оборот увеличились в 2,5 раза. Теперь услугу масштабировали на все регионы присутствия «Лавки».#новости #лавка