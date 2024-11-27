«Яндекс Лавка» добавила доставку лекарств из партнёрских аптек в Санкт-Петербурге

До этого такая опция была доступна только в Москве.Пользователи в Санкт-Петербурге смогут заказать в «Яндекс Лавке» товары из партнёрских аптек, рассказал сервис. Курьер заберёт заказ из ближайшей к даркстору аптеки по пути к клиенту.Уже доступно более 3000 товаров из точек сети «Озерки»: это безрецептурные лекарства, медицинские изделия и приборы.Пользователи могут добавить к заказу товары из ассортимента «Лавки», например продукты. Курьер привезёт всё вместе. Фармацевт выдаст заказ курьеру без очереди, говорят в компании, поэтому время доставки не должно превышать 25 минут.Доставка из аптеки-партнёра будет «немного дороже» обычной, в среднем на 40 рублей. Цена зависит от стоимости корзины, уровня спроса в момент заказа и других факторов. Курьеры получат дополнительные деньги за такой заказ.«Яндекс Лавка» добавила доставку лекарств из аптек-партнёров в сентябре 2024 года. На старте она была доступна в Москве из сетей «36,6» и «Горздрав».Источник: «Яндекс Лавка»#новости #яндекславка
Кто из крупного города и в теме аптек?
Я не понял прикола с рецептурными лекарствами. Вот уже лет 5 в Москве рецепт спрашивали везде. При этом, если заказывать через партнерку (аптека.ру) - не спрашивают. В разных получал.
В последний раз прямо сказали "это же не мы продаем, чего суете".
Как это работает. Там реально сбой системы, или глупые отмазы фармацевтов? Кто нарушает? Агрегатор? Аптека?
Вы уж поясните на примере конкретного названия. Но да, сталкивался при покупке обезболивающего - где-то отказывают, где-то продают, где-то продают но не сразу :))
просто закрывают глаза в аптеке. На самом деле провизор обязан тебя вздрючить. Продают не они, но агенты - они, и ответственность у них есть 🤷♂️
Обезбол и так чаще всего без рецепта дают
Настойку боярышника можно будет заказать?
Доктор едет, едет..
Кстати вспоминается инициатива ставить автоматы с настойками и вообще лекарствами, их вообще ставили или это на уровне прикола так и осталось?))