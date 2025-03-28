GitHub введёт лимит на количество репозиториев — 100 тысяч на одного владельца

Изменения вступят в силу с 28 апреля как для обычных пользователей, так и для компаний.В компании пояснили, что ограничение поможет избежать «замедления работы администраторов и поддержит стабильность инфраструктуры». Когда количество репозиториев достигнет 50 тысяч, владельцы получат уведомления: появится баннер, администраторам придут email-оповещения, а журнал аудита (audit log) будет обновляться каждые дополнительные 5000 репозиториев.Для учётных записей, достигших или приближающихся к пределу в 100 тысяч, GitHub предложит временные исключения и рекомендации по их оптимизации.Если пользователю требуется больше 100 тысяч репозиториев, компания рекомендует распределять их между несколькими организациями.К марту 2025 года на GitHub размещено более 420 млн репозиториев и зарегистрировано свыше 150 млн разработчиков. Например, у основных акаунтов Microsoft около 6700 репозиториев, у Google — 2700, у Meta* — 146.Источник фото: Roman Synkevych / UnsplashВ 2021 году Михаил Мишустин предложил создать отечественный репозиторий. В декабре 2022 года Минцифры предложило выделить на реализацию проекта 1,3 млрд рублей.В 2024 году создание российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок «из-за отсутствия финансирования». Технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич тогда пояснил, что его разработка потребовала бы регулярных инвестиций в оборудование и обеспечение безопасности. Он оценил затраты в 300-500 млн рублей в год.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости