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Карина Пардаева
Сервисы

GitHub введёт лимит на количество репозиториев — 100 тысяч на одного владельца

Изменения вступят в силу с 28 апреля как для обычных пользователей, так и для компаний.

  • В компании пояснили, что ограничение поможет избежать «замедления работы администраторов и поддержит стабильность инфраструктуры».
  • Когда количество репозиториев достигнет 50 тысяч, владельцы получат уведомления: появится баннер, администраторам придут email-оповещения, а журнал аудита (audit log) будет обновляться каждые дополнительные 5000 репозиториев.
  • Для учётных записей, достигших или приближающихся к пределу в 100 тысяч, GitHub предложит временные исключения и рекомендации по их оптимизации.
  • Если пользователю требуется больше 100 тысяч репозиториев, компания рекомендует распределять их между несколькими организациями.
  • К марту 2025 года на GitHub размещено более 420 млн репозиториев и зарегистрировано свыше 150 млн разработчиков. Например, у основных акаунтов Microsoft около 6700 репозиториев, у Google — 2700, у Meta* — 146.
Источник фото: Roman Synkevych / Unsplash
Источник фото: Roman Synkevych / Unsplash
  • В 2021 году Михаил Мишустин предложил создать отечественный репозиторий. В декабре 2022 года Минцифры предложило выделить на реализацию проекта 1,3 млрд рублей.
  • В 2024 году создание российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок «из-за отсутствия финансирования». Технический директор ГК «Цифра» Павел Гриневич тогда пояснил, что его разработка потребовала бы регулярных инвестиций в оборудование и обеспечение безопасности. Он оценил затраты в 300-500 млн рублей в год.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости

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