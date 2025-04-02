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Карина Пардаева
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«Дзен» запустил донаты — пользователи смогут поддержать авторов или отдельный материал

Размер пожертвования — от 50 до 5000 рублей.

  • Чтобы отправить разовый донат, нужно зайти на канал автора или в любой заинтересовавший материал и нажать на кнопку «Поддержать автора», сообщили представители платформы.
  • В личном кабинете авторы в разделе «Донаты» смогут отслеживать всю аналитику по заработку и видеть, какие материалы заинтересовали читателей больше всего.
Источник фото: «Дзен»
Источник фото: «Дзен»
  • «Дзен» обновил систему монетизации для новых авторов с 1 августа 2023 года. Их выплаты зависят не от количества активных подписчиков, а от того, сколько времени пользователи тратят на их контент.
  • В мае 2024 года платформа тестировала платные подписки на авторов. Последние могли сами устанавливать её стоимость. Максимальная — 100 тысяч рублей в месяц.

#новости #дзен

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