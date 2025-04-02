«Дзен» запустил донаты — пользователи смогут поддержать авторов или отдельный материал

Размер пожертвования — от 50 до 5000 рублей.Чтобы отправить разовый донат, нужно зайти на канал автора или в любой заинтересовавший материал и нажать на кнопку «Поддержать автора», сообщили представители платформы.В личном кабинете авторы в разделе «Донаты» смогут отслеживать всю аналитику по заработку и видеть, какие материалы заинтересовали читателей больше всего.Источник фото: «Дзен»«Дзен» обновил систему монетизации для новых авторов с 1 августа 2023 года. Их выплаты зависят не от количества активных подписчиков, а от того, сколько времени пользователи тратят на их контент.В мае 2024 года платформа тестировала платные подписки на авторов. Последние могли сами устанавливать её стоимость. Максимальная — 100 тысяч рублей в месяц.#новости #дзен