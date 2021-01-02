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Евгений Делюкин

Apple ошибочно обвинила создателя утилиты Amphetamine в нарушении правил App Store из-за названия и логотипа с таблеткой Статьи редакции

Приложение находится в магазине с 2014 года — компания хотела удалить его, хотя оно не имеет ничего общего с наркотиками и всего лишь не даёт Mac уйти в режим сна, пишет The Verge.

3 3 комментария
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В конце декабря 2020 года Apple предупредила создателя Amphetamine Уильяма Густафсона, что удалит приложение из App Store через две недели, если он не уберёт слово «амфетамин» из названия и изображение таблетки с логотипа.

По версии Apple, разработчик нарушил правило, по которому приложениям запрещено поощрять употребление табака, электронных сигарет, запрещенных наркотиков или чрезмерное количество алкоголя.

На самом деле Amphetamine лишь предотвращает переход Mac в спящий режим, находится в App Store с 2014 года и было загружено более 432 тысяч раз.

Более того, ранее Apple упомянула приложение в истории App Store, а сотрудники компании множество раз общались с Густафсоном для обновления Amphetamine и ни разу не возражали насчет названия и логотипа сервиса.

О своей проблеме разработчик рассказал на GitHub и Reddit 1 января, а также подал апелляцию в App Store. По его мнению, смена названия повлияла бы на узнаваемость бренда и потенциально затруднило бы пользователям поиск будущих обновлений.

Вскоре после того, как издание The Verge обратилось в Apple за комментарием, компания отменила своё решение и удовлетворила апелляцию Густафсона.

По его словам, ему позвонили из Apple, чтобы сообщить о решении, но компания не объяснила, почему возникли проблемы с приложением. «Я специально спросил Apple, было ли обвинение связано с жалобами клиентов, но представитель компании ответил "Я так не думаю"», — рассказал он The Verge.

Он не ожидал, что Apple отменит удаление, так как компания строго придерживается правил и не прощает ошибок, пишет издание.

Например, летом 2020 года против Apple выступил сооснователь Basecamp Дэвид Хэнссон: компания угрожала удалить почтовый клиент Hey, в котором не было оплаты подписки через Apple Pay. А Epic Games, Spotify и Tile образовали коалицию против правил Apple, которые, по мнению компаний, создают неравные условия для разработчиков приложений.

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#apple #appstore

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Промышленный жар

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Павел

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Не то чтобы эта ситуация радует, или я её оправдываю, но как-то странно делается вывод, что The Verge повлияли на ситуацию, при том, что ранее разработчик уже подал аппеляцию. Разработчики здесь могут меня поправить, но мне кажется, что механизм аппеляции вполне мог сработать и сам по себе.

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Yuri Finogeev

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Называлось бы Methamphetamine, удалили бы. Популярность совсем разная в США

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