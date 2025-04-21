Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Карьера
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

«2ГИС» начал показывать на карте актуальные сигналы светофоров при поездках по Москве

Это совместный проект со столичным ЦОДД.

  • В «2ГИС» появилась функция отображения сигналов светофоров в режиме реального времени, рассказали в сервисе. Её запустили в рамках совместного пилотного проекта с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
  • Во время поездки на автомобиле в навигаторе можно увидеть актуальный сигнал светофора и таймер его смены. Автомобилисты могут «заранее узнать цвет светофора на ближайшем перекрёстке» и своевременно «сбавить скорость», поясняют в «2ГИС».
  • Функция работает в разных районах Москвы, например, на Цветном Бульваре, на улице Авиаконструктора Сухого, в Крылатском, у метро Владыкино и на улице Веерной.
Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 

#новости #2гис

40
5
4
2
86 комментариев