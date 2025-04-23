«Альфа-банк« запустил своего мобильного оператора для клиентов

Пока заказать обычную SIM-карту или eSIM можно только в отделениях банка в некоторых регионах.На запуск виртуального оператора «Альфа-Мобайл» обратил внимание Telegram-канал «Дайджест». В «Альфа-банке» уточнили vc.ru, что заказать обычную или электронную SIM-карту сейчас можно только в отделениях банка в некоторых регионах.Мобильная связь уже доступна клиентам банка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирской и Челябинской областях. До конца 2025 года компания планирует запуск в 50 регионах России. Пользователи могут оформить новый номер или перейти на «Альфа-Мобайл» со старым. Тарифа два: «Смарт» и «Лайк». Для всех клиентов в тарифы включена защита от мошенников, звонков с подменных номеров и маркировка нежелательных рекламных звонков.Оператор работает на частотах «Билайна» в стандартах 2G/3G/4G.«Альфа-банк» рассказал о планах запустить собственного мобильного оператора «Альфа-Мобайл» в 2024 году. В апреле 2025-го возможность подключиться к нему получили сотрудники банка, писал Forbes.#новости #альфабанк