В App Store появилось приложение «Шах и мат» с функциями «Т-Инвестиций»

Об этом сообщил сам брокер. В описании приложения в App Store указано, что это «помощник для шахматных мероприятий». По словам «Т-Инвестиций», приложение стало «стабильнее и удобнее», в нём появились новые функции.При первом входе нужно ввести номер телефона и пароль.«Т-Инвестиции» призывают скачивать приложение побыстрее: его могут удалить из App Store «в ближайшее время».Скриншот vc.ruС февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.#новости #тинвестиции