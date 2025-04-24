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Евгения Евсеева
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В App Store появилось приложение «Шах и мат» с функциями «Т-Инвестиций»

Об этом сообщил сам брокер.

  • В описании приложения в App Store указано, что это «помощник для шахматных мероприятий». По словам «Т-Инвестиций», приложение стало «стабильнее и удобнее», в нём появились новые функции.
  • При первом входе нужно ввести номер телефона и пароль.
  • «Т-Инвестиции» призывают скачивать приложение побыстрее: его могут удалить из App Store «в ближайшее время».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #тинвестиции

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