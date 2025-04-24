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Артур Томилко
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YouTube начал тестировать обновлённый интерфейс видеоплеера — впервые за десять лет

Новый дизайн понравился не всем.

  • Обновлённый интерфейс видеоплеера YouTube начал внедрять в день своего 20-летия (23 апреля 2025 года), пишет Android Authority.
  • На изменения обратили внимание пользователи Reddit. Пока редизайн тестируют на ограниченном числе аккаунтов и видеороликов, полагает издание. В самом YouTube обновление не комментировали.
Скриншот пользователя Reddit
Скриншот пользователя Reddit
  • Изменился внешний вид элементов управления плеером — у кнопок появились фоновые блоки. Управление звуком и другие настройки воспроизведения объединили на отдельной панели.
  • Часть пользователи оценила изменения положительно, но некоторые назвали новый дизайн более перегруженным и менее интуитивным.
  • Те, кому удалось протестировать обновлённый интерфейс, также критиковали работу ползунка громкости. По их словам, его нельзя быстро регулировать с помощью колеса мыши или клавиатуры.

#новости #youtube

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