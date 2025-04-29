DHL возобновила доставку физлицам в США товаров дороже $800 после приостановки из-за изменения таможенных правил

Компания приостановила доставку таких посылок в апреле 2205 года.С 28 апреля 2025 года DHL Express возобновила поставки частным лицам в США товаров, заявленная стоимость которых превышает $800, после «конструктивного диалога» с местными властями.Компания приостановила поставки с 21 апреля 2025 года из-за новых таможенных правил США, которые теперь требуют полноценной проверки товаров стоимостью выше $800. Раньше процедура касалась только товаров дороже $2500.Решение DHL о приостановке не затронуло отправления от бизнеса бизнесу и посылки стоимостью до $800. Однако компания предупредила, что сроки доставки всё ещё могут задержать.Евгения ЕвсееваМнения14 апр«Всё равно через пару дней всё изменится»: глава DHL заявил об «усталости» бизнеса от тарифов Дональда Трампа По словам Тобиаса Мейера, которые приводит Bloomberg, компании и люди «устали» от постоянно меняющихся правил.#новости