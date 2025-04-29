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Таня Боброва
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DHL возобновила доставку физлицам в США товаров дороже $800 после приостановки из-за изменения таможенных правил

Компания приостановила доставку таких посылок в апреле 2205 года.

  • С 28 апреля 2025 года DHL Express возобновила поставки частным лицам в США товаров, заявленная стоимость которых превышает $800, после «конструктивного диалога» с местными властями.
  • Компания приостановила поставки с 21 апреля 2025 года из-за новых таможенных правил США, которые теперь требуют полноценной проверки товаров стоимостью выше $800. Раньше процедура касалась только товаров дороже $2500.
  • Решение DHL о приостановке не затронуло отправления от бизнеса бизнесу и посылки стоимостью до $800. Однако компания предупредила, что сроки доставки всё ещё могут задержать.
Евгения Евсеева
Мнения
«Всё равно через пару дней всё изменится»: глава DHL заявил об «усталости» бизнеса от тарифов Дональда Трампа

По словам Тобиаса Мейера, которые приводит Bloomberg, компании и люди «устали» от постоянно меняющихся правил.

Источник: DPA

#новости

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