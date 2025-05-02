Microsoft перестанет по умолчанию предлагать создать пароль при регистрации новых пользователей

Можно будет выбрать другие способы защиты аккаунта.Новые аккаунты по умолчанию не будут иметь пароля. Вместо этого пользователям предложат другие варианты, пишет The Verge: например, push-уведомления, ключи доступа (passkeys) и физические ключи безопасности.В конце марта 2025 года Microsoft начала обновлять интерфейс входа, сделав акцент на преимуществах методов защиты аккаунта без использования традиционного пароля.Существующие аккаунты смогут сохранить пароли. Но компания предлагает заменить их на другой метод и удалить пароль в настройках.#новости #microsoft