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Таня Боброва
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Microsoft перестанет по умолчанию предлагать создать пароль при регистрации новых пользователей

Можно будет выбрать другие способы защиты аккаунта.

  • Новые аккаунты по умолчанию не будут иметь пароля. Вместо этого пользователям предложат другие варианты, пишет The Verge: например, push-уведомления, ключи доступа (passkeys) и физические ключи безопасности.
  • В конце марта 2025 года Microsoft начала обновлять интерфейс входа, сделав акцент на преимуществах методов защиты аккаунта без использования традиционного пароля.
  • Существующие аккаунты смогут сохранить пароли. Но компания предлагает заменить их на другой метод и удалить пароль в настройках.

#новости #microsoft

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