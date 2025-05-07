Бизнес предупредил о возможных проблемах со связью, платежами, доставками и заказом такси в Москве 7-9 мая 2025 года

В связи с усилением мер безопасности ко Дню Победы.Источник фото: Алексей Никольский / «РИА Новости»Материал может дополняться.5 мая 2025 года абоненты «Билайна», «Мегафона», МТС, «Т2» и Yota массово пожаловались на внезапное отсутствие связи и интернета. Власти Москвы предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая.Эксперты предупреждали, что из-за ограничений в Москве могут наблюдаться проблемы с мобильной связью, вызовом такси и арендой каршеринга, работой банковских сервисов и банкоматов, а также службами доставки. На риски некорректной работы из-за проблем со связью также указали в «Яндекс Такси».По оценкам T.Hunter, убытки сервисов заказа такси и каршеринга за час простоя в Москве могут достигать 30 млн рублей. Магазины в день простоя могут снизить выручку на 5–7% из-за проблем с оплатой, онлайн-торговля столкнуться с падением заказов примерно на 20%. В Подмосковье также отключились банкоматы из-за проблем с интернетом.«Сбербанк» 7 мая предупредил клиентов о сложностях с доступом в приложения банка из-за возможных перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Московской области.«Вкусвилл» также оповестил пользователей, что утром 7 и 9 мая в Москве не будет работать экспресс-доставка и оплата картой курьеру. В Lamoda рекомендовали москвичам выбирать вместо курьерской доставки доставку в пункты выдачи.Кроме того, в столице закрыли все кафе и магазины вдоль маршрута прохождения военной техники в центре города. Ограничения действуют с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая, а также с 22:00 8 мая до 14:00 9 мая.По данным Downdetector․su, проблемы с работой мобильного интернета также наблюдаются в Тульской, Ярославской, Тверской, Нижегородской и других областях. Власти Ярославской области заявили, что ограничили работу интернета для борьбы с атаками беспилотников.#новости