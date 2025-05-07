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Артур Томилко
Сервисы

В Windows 11 на ПК с поддержкой Copilot+ появится ИИ-ассистент для настройки ОС

Он сможет менять параметры системы по текстовому или голосовому запросу пользователя.

  • Компания рассказала, что добавит «умного» помощника в приложение «Параметры» в Windows 11. Он будет доступен только на ПК с поддержкой Copilot+, пишет Windows Central.
  • Ассистент поможет найти нужный раздел в настройках: например, для изменения темы ОС или размера курсора. Он также сможет самостоятельно менять параметры системы от имени пользователя.
Скриншот Windows Central
Скриншот Windows Central
  • Интерфейс приложения «Параметры» останется прежним, менять настройки можно будет вручную, отмечает издание.
Полина Лааксо
Техника
Microsoft представила более бюджетные устройства из линейки Surface — 12-дюймовый планшет и 13-дюймовый ноутбук

Первый будет стоить от $799. Второй — от $899.

Клавиатуру и мышку можно докупить отдельно. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Fnews%2F658523%2Fmicrosoft-surface-pro-12-inch-smaller-specs-release-date&postId=1969091" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>

#новости #windows

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