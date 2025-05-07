В Windows 11 на ПК с поддержкой Copilot+ появится ИИ-ассистент для настройки ОС

Он сможет менять параметры системы по текстовому или голосовому запросу пользователя. Компания рассказала, что добавит «умного» помощника в приложение «Параметры» в Windows 11. Он будет доступен только на ПК с поддержкой Copilot+, пишет Windows Central.Ассистент поможет найти нужный раздел в настройках: например, для изменения темы ОС или размера курсора. Он также сможет самостоятельно менять параметры системы от имени пользователя.Скриншот Windows CentralИнтерфейс приложения «Параметры» останется прежним, менять настройки можно будет вручную, отмечает издание.Полина ЛааксоТехникавчераMicrosoft представила более бюджетные устройства из линейки Surface — 12-дюймовый планшет и 13-дюймовый ноутбук Первый будет стоить от $799. Второй — от $899.#новости #windows