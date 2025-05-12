«Яндекс» купил платформу цифровых продуктов для девелоперов и УК «Домиленд»

Сделка позволит развивать сервисы для жителей с опорой на технологии «Яндекса» и экспертизу «Домиленда», говорят в компании.6 мая 2025 года две структуры «Яндекса» — «Технояк» и «Яндекс.Доставка Холдинг» — получили 100% ООО «Клиентский сервис», которому принадлежит ООО «Платформа Домиленд», следует из базы «Контур.Фокуса».«Яндекс» подтвердил покупку. Компания консолидирует все активы, в том числе основную ИТ-платформу и совместные проекты с девелопером «Самолёт». Там отметили, что сделка позволит развивать сервисы для жителей с опорой на технологии «Яндекса» и экспертизу «Домиленда» по цифровизации жилой недвижимости.Команда во главе с соосновательницей и гендиректором Дарьей Вороновой перейдёт в «Яндекс». Она продолжит работать под брендом «Домиленд» и будет разрабатывать продукты в синергии с экосистемой «Яндекса». Все текущие партнёрства «Домиленда» и условия работы не меняются.Сумму сделки стороны не назвали. Опрошенные Forbes эксперты оценивают её в 300-675 млн рублей — с «учётом региональных особенностей» и того, что владельцы «давно искали покупателя, а “Самолёт” как институциональный инвестор тоже решил продать свою долю».«Домиленд» в 2017 году основали Кирилл и Дарья Вороновы, уточняет издание. На платформе доступны 30 продуктов по модели SaaS. Среди клиентов — девелоперы «Самолёт», «Донстрой», «А101», «Брусника», MR Group, Level Group, Vesper и другие. Решения используют более 1 млн жильцов.Платформа объединяет интересы управляющих компаний, девелоперов и жильцов, отмечает Forbes. Компания — один из самых «зрелых и узнаваемых» игроков «с понятной бизнес-моделью, большими охватами и крупными клиентами», а также интеграцией в крупнейшие УК, отметил основатель инвесткомпании The12 Capital Дмитрий Козлов.Скриншот vc.ru#новости #яндекс #домиленд