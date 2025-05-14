TikTok запустил функцию AI Alive — она поможет «оживить» фото для Stories

Это первый инструмент платформы, использующий ИИ для создания видео из изображений.Источник фото: TikTokФункция доступна через Story Camera. Пользователю нужно выбрать фото из альбома, после чего на панели появится иконка AI Alive. Сервис автоматически добавит к изображению движения, эффекты и звук. говорится в блоге соцсети.Контент с AI Alive будет отмечен специальной меткой и снабжён метаданными C2PA, подтверждающими его ИИ-происхождение.В компании подчеркнули, что соблюдение правил безопасности остаётся приоритетом. Контент — от загрузки фото до публикации итогового видео — проходит модерацию.В 2022 году TikTok запустил генерацию картинок по ключевым словам, аналогичные инструменты уже есть у Instagram* и Snapchat. Последний заявлял, что вскоре добавит возможность генерации видео с помощью ИИ на основе изображений.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #tiktok