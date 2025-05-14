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Карина Пардаева
Сервисы

TikTok запустил функцию AI Alive — она поможет «оживить» фото для Stories

Это первый инструмент платформы, использующий ИИ для создания видео из изображений.

Источник фото: TikTok
Источник фото: TikTok
  • Функция доступна через Story Camera. Пользователю нужно выбрать фото из альбома, после чего на панели появится иконка AI Alive. Сервис автоматически добавит к изображению движения, эффекты и звук. говорится в блоге соцсети.
  • Контент с AI Alive будет отмечен специальной меткой и снабжён метаданными C2PA, подтверждающими его ИИ-происхождение.
  • В компании подчеркнули, что соблюдение правил безопасности остаётся приоритетом. Контент — от загрузки фото до публикации итогового видео — проходит модерацию.
  • В 2022 году TikTok запустил генерацию картинок по ключевым словам, аналогичные инструменты уже есть у Instagram* и Snapchat. Последний заявлял, что вскоре добавит возможность генерации видео с помощью ИИ на основе изображений.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #tiktok

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