Минцифры запланировало в «ближайший год-два» ввести стандарт для новостроек по количеству провайдеров интернета

В старом жилом фонде, по мнению министра, «уже достаточно хорошее проникновение».Минцифры планирует в «ближайший год-два» ввести стандарт, который предполагает наличие минимум трёх провайдеров в новых многоквартирных домах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, пишет «РИА Новости».По старому фонду, по словам министра, Минцифры работает вместе с Минстроем.Сейчас, мне кажется, уже достаточно хорошее проникновение. У нас в целом отрасль операторская очень конкурентная. И вот закон, который был принят в 2024 году, он позволяет существенным образом упростить процесс попадания оператора в дом. Максут Шадаев (цитата по «Интерфаксу»)В апреле 2025 года Шадаев говорил, что Минцифры работает над предложениями о регулировании доступа операторов связи в новостройки. По его словам, это должно быть прописано на уровне строительных норм и правил.Министерство также рассматривает возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома.#новости