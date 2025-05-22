Signal запретил Windows 11 делать скриншоты приложения из-за возвращения функции Microsoft Recall

При попытке сделать скриншот содержимое окна станет чёрным, саму функцию можно отключить в настройках.Источник фото: SignalФункция «Защита экрана» включена по умолчанию. Отключить её можно в настройках, предварительно подтвердив действие.Настройка защищает от Microsoft Recall — функции, которая незаметно делала скриншоты каждые несколько секунд и сохраняла их в базе. По замыслу Microsoft, она должна была «запоминать» действия пользователя в приложениях, сообщения в видеозвонках и многое другое. Эксперты по безопасности предупреждали, что функция может стать «катастрофой». Из-за критики Recall удалили, но спустя год вернули.В Signal считают, что обновлённая Recall по-прежнему угрожает приватности. Для защиты мессенджер использует способ защиты, блокирующий захват содержимого экрана.Валерия ИльинаСервисы11 апрМессенджер Signal: как он работает и что делает его безопасным В интернете нет ничего анонимного. Кроме мессенджера Signal.#новости #signal