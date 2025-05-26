Избавить россиян от «вредных привычек», таких как привязанность к западным сервисам: о чём Путин говорил на встрече с предпринимателями

Собрали несколько цитат.Скриншот vc.ruНекоторые иностранные компании, которые «во многом по принуждению» ушли с российского рынка, «подставили своих российских партнёров», заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.Он отметил, что несмотря на это, предприниматели «не стушевались, рук не опустили», а проявили «деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность».Обращаясь к бизнесу, Путин также добавил, что государство «обязательно» продолжит его поддерживать и «подставлять плечо» для реализации инициатив. Например, по его словам, стратегическая задача — «кратно» увеличить использование на «основных направлениях» российского ПО, причём во всех секторах экономики.Привязанность же россиян к западным программам и сервисам президент назвал «вредными привычками», от которых нужно избавляться. Отвечая на комментарий одного из участников по поводу работы иностранных сервисов в России, он сказал: «Надо их душить. <…> Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью».Путин затронул и маркетплейсы: площадки, в том числе иностранные, требуют «повышенного внимания».Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание.Владимир Путин (цитата по ТАСС)Кроме того, по словам главы государства, нужно закрыть лазейки, которые позволяют «обойти российского национального производителя»: «Даже если чуть-чуть подороже будет. Государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей».Конечно, может быть, у российских производителей что-то где-то на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но всё равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям своё поддержать. Владимир Путин (цитата по ТАСС)#новости