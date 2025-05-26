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Таня Боброва
Сервисы

Избавить россиян от «вредных привычек», таких как привязанность к западным сервисам: о чём Путин говорил на встрече с предпринимателями

Собрали несколько цитат.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Некоторые иностранные компании, которые «во многом по принуждению» ушли с российского рынка, «подставили своих российских партнёров», заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
  • Он отметил, что несмотря на это, предприниматели «не стушевались, рук не опустили», а проявили «деловую хватку, смекалку и основательную хозяйственность».
  • Обращаясь к бизнесу, Путин также добавил, что государство «обязательно» продолжит его поддерживать и «подставлять плечо» для реализации инициатив. Например, по его словам, стратегическая задача — «кратно» увеличить использование на «основных направлениях» российского ПО, причём во всех секторах экономики.
  • Привязанность же россиян к западным программам и сервисам президент назвал «вредными привычками», от которых нужно избавляться. Отвечая на комментарий одного из участников по поводу работы иностранных сервисов в России, он сказал: «Надо их душить. <…> Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью».
  • Путин затронул и маркетплейсы: площадки, в том числе иностранные, требуют «повышенного внимания».

Через эти маркетплейсы можно завозить чего угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание.

Владимир Путин (цитата по ТАСС)
  • Кроме того, по словам главы государства, нужно закрыть лазейки, которые позволяют «обойти российского национального производителя»: «Даже если чуть-чуть подороже будет. Государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей».

Конечно, может быть, у российских производителей что-то где-то на каком-то этапе подороже в силу целого ряда обстоятельств. Но всё равно, пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше, но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям своё поддержать.

Владимир Путин (цитата по ТАСС)

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