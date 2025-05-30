Достанется всем, а цены вырастут: бизнес — о планах правительства Санкт-Петербурга запретить мигрантам работать в такси и доставке

Об идее властей Санкт-Петербурга запретить бизнесу привлекать мигрантов с трудовыми патентами к работе в такси и доставке стало известно 28 мая 2025 года. По плану, запрет будет действовать до конца 2025 года, затем его могут продлить. В случае подписания постановления запрет вступит в силу с 1 июля.

С той же даты хотят ввести новые требования для компаний, которые занимаются доставкой. Их обяжут вести реестр доставок и оснащать курьеров устройствами для геолокации. Сами курьеры должны будут «соблюдать требования к внешнему виду», скоростной режим при езде на самокатах и велосипедах (не более 15 км/ч) и запрет на передвижение в некоторых зонах города.