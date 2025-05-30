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Таня Боброва
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Достанется всем, а цены вырастут: бизнес — о планах правительства Санкт-Петербурга запретить мигрантам работать в такси и доставке

Эксперты отмечают, что пока это проект, и рассчитывают, что мнение бизнеса учтут.

Об идее властей Санкт-Петербурга запретить бизнесу привлекать мигрантов с трудовыми патентами к работе в такси и доставке стало известно 28 мая 2025 года. По плану, запрет будет действовать до конца 2025 года, затем его могут продлить. В случае подписания постановления запрет вступит в силу с 1 июля.

С той же даты хотят ввести новые требования для компаний, которые занимаются доставкой. Их обяжут вести реестр доставок и оснащать курьеров устройствами для геолокации. Сами курьеры должны будут «соблюдать требования к внешнему виду», скоростной режим при езде на самокатах и велосипедах (не более 15 км/ч) и запрет на передвижение в некоторых зонах города.

  • По данным «Фонтанки», решение приняли «вопреки желанию экономического блока правительства». «РБК Петербург» отмечает, что в последние месяцы сервисы доставки общались с городским комитетом по транспорту и планировали заключить соглашение.
  • По многим пунктам документ пересекается с проектом постановления — в нём также прописаны меры о стандартизации транспорта, экипировки курьеров и зон запрета перемещения. В комитете от комментариев отказались.
  • Глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков отметил, что для бизнеса проект постановления оказался «неожиданным» — особенно про запрет работы мигрантов в доставке. Он считает, что это приведёт к дефициту курьеров в городе: достанется в том числе малому и среднему бизнесу, который за счёт доставки увеличили продажи и охват.
  • Однако Митюков отметил, что пока это проект — финальные требования будут известны позже: «Мы искренне надеемся, что мнение, позиция бизнеса будут учтены».
  • Основатель сервиса доставки Igoods Григорий Кунис считает, что последствия ощутят и компании, которые не привлекали мигрантов. За их курьеров начнётся конкуренция, а значит, оклады придётся увеличивать. По его оценке, их оплата труда может вырасти на 10-30%.
  • В «Яндексе» отметили, что «существенное сокращение числа водителей в моменте в среднем приведёт к росту цен на поездки на 10-15%». Растущий же спрос на доставку при уменьшении количества курьеров увеличит стоимость услуги более чем вдвое. В «Ситимобиле» согласны: стоит ждать и роста цен, и времени ожидания.

В затруднительном положении окажутся предприниматели, сдающие в аренду машины мигрантам для работы в такси, у которых в лизинге под 30% годовых парк из 1000 машин. В апреле они узнали, что парк надо обновить на Lada к 1 марта [2026 года], а теперь к 1 июля надо найти водителей исключительно с российским паспортом.

представитель такси-компании 068 (цитата по «Фонтанке»)
  • По данным Петростата, которые приводит «Бумага», на 2024 год в Санкт-Петербурге было 14,8 тысячи курьеров. Из них около четверти — мигранты, работающие по патентам. Патент для работы в России обязателен не для всех иностранцев: исключение — граждане ЕАЭС (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан).
  • В такси, по оценке депутата Заксобрания города Алексея Цивилёва, работает около 25-27 тысяч человек, в экономсегменте 60-70% — мигранты. Представитель Общественного совета по развитию такси по Санкт-Петербургу и Ленобласти Андрей Белов указал, что точных данных о работающих по патентам мигрантах нет: часть работает как ИП, часть — как самозанятые. Но под постановление попадёт минимум половина водителей, считает он.
Источник: Михаил Тихонов / «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.dp.ru%2Fa%2F2024%2F07%2F11%2Fkoljosa-vpridachu-na-chjom-ezdjat&postId=2018634" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ДП</a>»
Источник: Михаил Тихонов / «ДП»

#новости #санктпетербург

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