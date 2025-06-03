В WhatsApp* добавят возможность использовать юзернейм — его увидят пользователи, у которых нет номера собеседника

Как в Telegram, Signal и других мессенджерах.Источник изображения: WABetaInfoФункцию обнаружили в бета-версии WhatsApp для iOS, но пока она недоступна даже тестировщикам, пишет 9to5mac со ссылкой на WABetaInfo.Юзернейм заменит номер телефона в чатах и группах, если собеседник не знает контакт. При изменении имени в переписке появится системное уведомление — как при смене номера или аватара.Допустимы только строчные латинские буквы, цифры, точки и подчёркивания. Проверить доступность имени можно будет в веб-версии приложения.Дата запуска не объявлена, но появление строк в последних сборках указывает на скорый релиз, отмечает издание.*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.Таня БоброваСервисы27 маяWhatsApp* спустя 15 лет выпустил приложение для iPad Оно доступно в App Store.#новости #whatsapp