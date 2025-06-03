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Карина Пардаева
Сервисы

Adobe выпустила бета-версию Photoshop для Android

Версию для iOS представили в феврале 2025 года.

Источник изображения: Adobe
Источник изображения: Adobe
  • Мобильная версия предлагает те же функции, что и ПК-приложение: работу со слоями, масками и режимами наложения, пишет TechCrunch.
  • Пользователям доступны инструменты выделения, клонирования, удаления объектов, а также ИИ-функции вроде Generative Fill — она позволяет добавлять или удалять объекты на изображениях с помощью текстовых запросов и без них.
  • Photoshop работает на устройствах с Android 11 и выше. Минимальные требования — 6 ГБ оперативной памяти, для стабильной работы рекомендуется не менее 8 ГБ. В рамках бета-тестирования все функции бесплатны.
  • Adobe планирует расширять возможности приложения и рассчитывает, что мобильный формат привлечёт новую аудиторию — в первую очередь молодёжь, которая привыкла решать «креативные задачи» на смартфоне.

#новости #photoshop #adobe

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