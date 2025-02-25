Adobe выпустила приложение Photoshop для iPhone

Компания хочет «познакомить новое поколение любителей изображений и дизайна с безграничным потенциалом Photoshop».Источник: Adobe / TechCrunchAdobe Photoshop теперь доступен для iPhone, рассказала компания. Версию для Android-устройств планируют выпустить до конца 2025 года. В российском App Store приложение недоступно.Приложение поддерживает аналогичные инструменты, что и в версии для компьютеров, адаптированные для мобильных устройств. В том числе доступны ИИ-функции редактирования изображений Adobe Firefly, в частности «Генеративная заливка» и дорисовка изображений с помощью «Генеративного расширения». Есть поддержка библиотеки Adobe Stock.Приложение бесплатное, но есть платные опции. Компания представила тариф Photoshop Mobile and Web за $7,99 в месяц или $69,99 в год (около 705 рублей и 6200 рублей по курсу ЦБ на 25 февраля 2025 года соответственно).Новая подписка включает дополнительные функции на мобильных устройствах, а также интеграцию с веб-версией. Среди опций — доступ к более чем 20 тысячам шрифтов, расширенный доступ к инструментам Firefly, «Волшебной палочке», «Штампу», «Заливке с учётом содержимого» и другим возможностям.Все существующие платные подписки уже включают доступ к Photoshop на мобильных устройствах.Источник: Adobe#adobe #photoshop #новости