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Pornhub объявил о приостановке работы во Франции в знак протеста против закона о проверке возраста пользователей

Страна — второй по величине рынок для сервиса после США.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Aylo (ранее — MindGeek), управляющая сайтами для взрослых Pornhub, YouPorn и RedTube, объявила о приостановке работы во Франции с 4 июня 2025 года, пишет BBC. Компания не уточнила, как долго продлится приостановка работы, добавляет Politico.

  • Вместо привычного содержания порносайтов посетителям из Франции будут показывать изображение Марианны — символа страны. Рядом с ним появится надпись «У свободы нет кнопки выключения».

  • Решение стало реакцией на новый закон, требующий от порносайтов принять дополнительные меры для проверки возраста своих пользователей к 7 июня 2025 года. Пользователи должны подтверждать возраст с помощью, например, банковской карты или удостоверения личности, уточняет France24. В Aylo назвали закон неэффективным и нарушающим конфиденциальность пользователей.

  • Министр цифровых технологий Франции Клара Шаппаз обвинила Aylo в дезинформации относительно требований нового закона. Она заявила, что цель регулирования — в защите детей, а не в ограничении прав взрослых.

  • Франция была вторым по величине рынком Pornhub по трафику после США в 2024 году. Другие крупнейшие страны — Филиппины, Мексика и Великобритания.

Вадим Скворцов
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По данным Financial Times, компанией управляет Бернард Бергемар. Но кроме трёх упоминаний в Google о нём больше ничего не известно. Главное из расследования газеты.

Штаб-квартира MindGeek в Монреале Кристоффер Трипплар, Alamy

Материал дополнен редакцией vc.ru

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