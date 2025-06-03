Pornhub объявил о приостановке работы во Франции в знак протеста против закона о проверке возраста пользователей

Aylo (ранее — MindGeek), управляющая сайтами для взрослых Pornhub, YouPorn и RedTube, объявила о приостановке работы во Франции с 4 июня 2025 года, пишет BBC. Компания не уточнила, как долго продлится приостановка работы, добавляет Politico.

Вместо привычного содержания порносайтов посетителям из Франции будут показывать изображение Марианны — символа страны. Рядом с ним появится надпись «У свободы нет кнопки выключения».

Решение стало реакцией на новый закон, требующий от порносайтов принять дополнительные меры для проверки возраста своих пользователей к 7 июня 2025 года. Пользователи должны подтверждать возраст с помощью, например, банковской карты или удостоверения личности, уточняет France24. В Aylo назвали закон неэффективным и нарушающим конфиденциальность пользователей.

Министр цифровых технологий Франции Клара Шаппаз обвинила Aylo в дезинформации относительно требований нового закона. Она заявила, что цель регулирования — в защите детей, а не в ограничении прав взрослых.