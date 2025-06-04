Samsung предупредила пользователей, что удалит аккаунты, неактивные в течение двух лет

Сделает она это после 31 июля 2025 года.Письма с предупреждением компания разослала 4 июня 2025 года, пишет The Verge. В них она говорит, что если аккаунт удалят — восстановить его и все связанные с ним данные не получится.Неактивными Samsung будет считать аккаунты, в которые пользователь не заходил больше двух лет. Они подлежат удалению с 31 июля 2025 года.Учётная запись Samsung нужна, например, для входа в Galaxy Store и фирменные приложения компании — Health и Galaxy Wearables.Исключения сделают для «семейных» аккаунтов, учётных записей с «накопленными или использованными бонусами» и записей, с которых совершали покупки на сайте Samsung.Чтобы поддерживать активность своего аккаунта, достаточно зайти в него «хотя бы раз» за два года.#новости #samsung