Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Дизайн
Образование
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Samsung предупредила пользователей, что удалит аккаунты, неактивные в течение двух лет

Сделает она это после 31 июля 2025 года.

  • Письма с предупреждением компания разослала 4 июня 2025 года, пишет The Verge. В них она говорит, что если аккаунт удалят — восстановить его и все связанные с ним данные не получится.
  • Неактивными Samsung будет считать аккаунты, в которые пользователь не заходил больше двух лет. Они подлежат удалению с 31 июля 2025 года.
  • Учётная запись Samsung нужна, например, для входа в Galaxy Store и фирменные приложения компании — Health и Galaxy Wearables.
  • Исключения сделают для «семейных» аккаунтов, учётных записей с «накопленными или использованными бонусами» и записей, с которых совершали покупки на сайте Samsung.
  • Чтобы поддерживать активность своего аккаунта, достаточно зайти в него «хотя бы раз» за два года.

#новости #samsung

3
14 комментариев