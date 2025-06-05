«Яндекс Карты» обновили дизайн карт — они стали «детальнее», а также изменились цвета дорог

Остальные цвета стали «насыщеннее», а шрифт — «более читаемым».Источник здесь и далее: «Яндекс»Все дороги в сервисе поменяли цвет на серый и получили детальную разметку — раньше она была доступна только водителям в режиме навигации, сообщила компания.Например, на карте можно посмотреть, где именно проходят велодорожки, автобусная полоса или трамвайные пути. Подземные переходы выделены фиолетовым и «просвечивают» через дорогу. У каждого обозначен тип подъёма — с пандусом или без.Обновились цвета и шрифты — оттенки стали более «насыщенными и естественными». Так, при отдалении карты «лучше» видно, где заканчивается граница города, а на крупном масштабе — где проходят дороги и тропинки.Новый дизайн уже доступен на всех платформах.#новости #яндекарты