«2ГИС» предоставил бесплатный сервис бизнесу «Геометр» для анализа целевой аудитории на карте

Компании смогут понять, как их находят клиенты в городе, что их интересует и какие действия они совершают.Источник изображения: «2ГИС»«Геометр» доступен в личном кабинете и работает на основе обезличенных данных. Он подходит более чем для 30 отраслей — даже без размещения рекламы на картах, сообщили представители «2ГИС».Сервис показывает, откуда приходит аудитория — местные это жители или гости города, — а также помогает понять соотношение мужчин и женщин среди посетителей, их интересы и целевые действия с карточкой.Источник изображения: «2ГИС»Рекламодатели могут дополнительно анализировать, как аудитория ищет похожие компании — до десяти организаций для сравнения по сфере, локации или модели бизнеса.#новости #2гис