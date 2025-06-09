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Карина Пардаева
Сервисы

«2ГИС» предоставил бесплатный сервис бизнесу «Геометр» для анализа целевой аудитории на карте

Компании смогут понять, как их находят клиенты в городе, что их интересует и какие действия они совершают.

Источник изображения: «2ГИС»
Источник изображения: «2ГИС»
  • «Геометр» доступен в личном кабинете и работает на основе обезличенных данных. Он подходит более чем для 30 отраслей — даже без размещения рекламы на картах, сообщили представители «2ГИС».
  • Сервис показывает, откуда приходит аудитория — местные это жители или гости города, — а также помогает понять соотношение мужчин и женщин среди посетителей, их интересы и целевые действия с карточкой.
Источник изображения: «2ГИС»
Источник изображения: «2ГИС»
  • Рекламодатели могут дополнительно анализировать, как аудитория ищет похожие компании — до десяти организаций для сравнения по сфере, локации или модели бизнеса.

#новости #2гис

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