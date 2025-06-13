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Карина Пардаева
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Google обновила фоторедактор Snapseed для iOS до версии 3.0

На Android обновления пока нет.

Источник фото: 9to5Google
Источник фото: 9to5Google
  • Это первое крупное обновление приложения с 2021 года, в 2023-2024 годах выходили лишь незначительные изменения, пишет 9to5Google.

  • У приложения полностью обновили интерфейс: отредактированные фото теперь отображаются в виде сетки. Чтобы отредактировать изображение, нужно нажать на плавающую кнопку «плюс» внизу экрана.

  • Snapseed обзавёлся новой вкладкой Faves («Избранное») — позволяет сохранять любимые инструменты для быстрого доступа. Кнопку экспорта перенесли в правый верхний угол экрана.
  • Как и раньше, параметры можно регулировать свайпами влево и вправо, но теперь в ряде инструментов доступен дуговой контроллер.
  • В 2011 году Apple назвала Snapseed «лучшим приложением года» для iPad. Google приобрела Snapseed у Nik Software в 2012 году. Компании не раскрыли стоимость сделки.

#новости

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