Google обновила фоторедактор Snapseed для iOS до версии 3.0

На Android обновления пока нет.Источник фото: 9to5GoogleЭто первое крупное обновление приложения с 2021 года, в 2023-2024 годах выходили лишь незначительные изменения, пишет 9to5Google.У приложения полностью обновили интерфейс: отредактированные фото теперь отображаются в виде сетки. Чтобы отредактировать изображение, нужно нажать на плавающую кнопку «плюс» внизу экрана.Snapseed обзавёлся новой вкладкой Faves («Избранное») — позволяет сохранять любимые инструменты для быстрого доступа. Кнопку экспорта перенесли в правый верхний угол экрана.Как и раньше, параметры можно регулировать свайпами влево и вправо, но теперь в ряде инструментов доступен дуговой контроллер.В 2011 году Apple назвала Snapseed «лучшим приложением года» для iPad. Google приобрела Snapseed у Nik Software в 2012 году. Компании не раскрыли стоимость сделки.#новости