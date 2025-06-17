В «Яндекс Книги» добавили функцию пересказа предыдущих глав

Она работает на базе семейства моделей YandexGPT 5. Скриншот «Яндекса» Функция «Ранее в книге» создаёт краткий пересказ той части произведения, которую пользователь уже прочитал, рассказали в в сервисе.Она помогает вспомнить детали сюжет или имена героев художественных произведений, а также тезисы из научно-популярных работ.Инструмент «не заменит чтение», а поможет пользователям вернуться к «забытым» книгам, уверены в «Яндексе». По опросам компании, около 40% людей перестают читать произведение, потому что не помнят детали.Летом 2023 года функция пересказа статьей на основе ИИ появилась в «Яндекс Браузере».Артур ТомилкоAI22 мая«Яндекс» открыл доступ к модели YandexGPT 5 Lite всем пользователям «Алисы» В чате с помощником также появилась функция «Поиск» для анализа источников в интернете. #новости #яндекс