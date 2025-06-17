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Артур Томилко
Сервисы

В «Яндекс Книги» добавили функцию пересказа предыдущих глав

Она работает на базе семейства моделей YandexGPT 5.

Скриншот «Яндекса»  
Скриншот «Яндекса»  
  • Функция «Ранее в книге» создаёт краткий пересказ той части произведения, которую пользователь уже прочитал, рассказали в в сервисе.
  • Она помогает вспомнить детали сюжет или имена героев художественных произведений, а также тезисы из научно-популярных работ.
  • Инструмент «не заменит чтение», а поможет пользователям вернуться к «забытым» книгам, уверены в «Яндексе». По опросам компании, около 40% людей перестают читать произведение, потому что не помнят детали.
  • Летом 2023 года функция пересказа статьей на основе ИИ появилась в «Яндекс Браузере».
Артур Томилко
AI
«Яндекс» открыл доступ к модели YandexGPT 5 Lite всем пользователям «Алисы»

В чате с помощником также появилась функция «Поиск» для анализа источников в интернете.

Изображение «Яндекса» 

#новости #яндекс

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