Одна из немецких федеральных земель откажется от продуктов американской Microsoft для обеспечения «цифрового суверенитета»

Аналогичное решение приняли власти Дании.О решении сообщил министр цифровизации немецкого региона Шлезвиг-Гольштейн Дирк Шрёдтер. По его словам, в ближайшие месяцы федеральная земля полностью откажется от использования продуктов от Microsoft в госсекторе.Шрёдтер отметил, что «государство несёт ответственность перед гражданами за безопасность их данных» и признал существование «цифровой зависимости» от США.В течение трёх месяцев программное обеспечение от Microsoft заменят на Linux. Изменения коснутся около 30 тысяч сотрудников: чиновников, полицейских, судей и учителей.Ранее решение отказаться от продуктов Microsoft также приняли власти Дании, об этом заявила министр цифровизации страны Каролин Стаге. Она подчеркнула, что Дания намерена добиться «цифрового суверенитета».ZDNet отмечает, что европейские государства хотят «получить больший контроль над своей цифровой инфраструктурой» и сэкономить бюджетные средства.#новости #microsoft