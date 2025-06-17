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Данила Бычков
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Одна из немецких федеральных земель откажется от продуктов американской Microsoft для обеспечения «цифрового суверенитета»

Аналогичное решение приняли власти Дании.

  • О решении сообщил министр цифровизации немецкого региона Шлезвиг-Гольштейн Дирк Шрёдтер. По его словам, в ближайшие месяцы федеральная земля полностью откажется от использования продуктов от Microsoft в госсекторе.
  • Шрёдтер отметил, что «государство несёт ответственность перед гражданами за безопасность их данных» и признал существование «цифровой зависимости» от США.
  • В течение трёх месяцев программное обеспечение от Microsoft заменят на Linux. Изменения коснутся около 30 тысяч сотрудников: чиновников, полицейских, судей и учителей.
  • Ранее решение отказаться от продуктов Microsoft также приняли власти Дании, об этом заявила министр цифровизации страны Каролин Стаге. Она подчеркнула, что Дания намерена добиться «цифрового суверенитета».
  • ZDNet отмечает, что европейские государства хотят «получить больший контроль над своей цифровой инфраструктурой» и сэкономить бюджетные средства.

#новости #microsoft

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