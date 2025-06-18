Wildberries & Russ запустила бета-версию приложения для изучения языков

Пока доступен только китайский.Объединённая компания Wildberries & Russ запустила тестовую версию Tingli, рассказал на ПМЭФ директор компании по связям с госорганами Евгений Этин.Приложение доступно в App Store и Google Play. На этапе бета-тестирования оно бесплатное. Пока для изучения доступен только китайский язык.В компании отметили, что в приложении есть словарь с базой из 15 тысяч слов, звуковое сопровождение для изучения произношения и тонов, «“умный” алгоритм, который поможет всё запомнить», и «ИИ-тренер» для проверки знаний.В будущем разработчики планируют добавить занятия с предподавателями «по персональному треку» и другие языки, в том числе русский как иностранный. Telegram-канал «Из коммерса в е-коммерса» отметил, что при регистрации нужно указать номер телефона, привязанный к аккаунту Wildberries.Скриншот vc.ru#новости #wildberries