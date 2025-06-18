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Таня Боброва
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Wildberries & Russ запустила бета-версию приложения для изучения языков

Пока доступен только китайский.

  • Объединённая компания Wildberries & Russ запустила тестовую версию Tingli, рассказал на ПМЭФ директор компании по связям с госорганами Евгений Этин.
  • Приложение доступно в App Store и Google Play. На этапе бета-тестирования оно бесплатное. Пока для изучения доступен только китайский язык.
  • В компании отметили, что в приложении есть словарь с базой из 15 тысяч слов, звуковое сопровождение для изучения произношения и тонов, «“умный” алгоритм, который поможет всё запомнить», и «ИИ-тренер» для проверки знаний.
  • В будущем разработчики планируют добавить занятия с предподавателями «по персональному треку» и другие языки, в том числе русский как иностранный. Telegram-канал «Из коммерса в е-коммерса» отметил, что при регистрации нужно указать номер телефона, привязанный к аккаунту Wildberries.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #wildberries

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