Starlink заработает на всей территории Казахстана в третьем квартале 2025 года — глава местного Минцифры Жаслан Мадиев

До этого спутниковую связь от компании Илона Маска тестировали в ограниченном режиме.Мадиев подчеркнул, что Starlink в первую очередь предназначена для отдалённых регионов, где есть проблемы с проведением оптоволоконных сетей. Стоимость пока неизвестна. Под вопросом и возможность приобретения оборудования жителями соседних стран.«Компания решает технические вопросы и определяет цены, которые будут выше местных провайдеров оптоволоконной связи, — добавил Мадиев. �� Starlink наконец согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи».В декабре 2024 года Министерство нацэкономики, Минфин, Минторговли, Минцифры и Комитет нацбезопасности Казахстана предлагали запретить ввоз определённых устройств спутниковой связи, в том числе от Starlink. Они ссылались на угрозу нацбезопасности. Проект приказа раскритиковали на портале «Открытого правительства», и его отозвали.Переговоры Казахстана со SpaceX, владеющей Starlink, начались ещё в 2021 году. В 2023 году связь запустили в пилотном режиме в сельских школах, однако Минцифры предупреждало граждан о штрафах за самостоятельную установку оборудования у себя дома. К июлю 2024 года количество казахстанских школ, подключённых к Starlink, увеличилось до 1731.#новости #starlink