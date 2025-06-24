Приложение «До вершины» с функциями «Газпромбанка» появилось в App Store

Об этом сообщил сам банк. «Газпромбанк» призвал пользователей iOS установить приложение «пока оно доступно». Скачать «До вершины» из App Store можно по ссылке.В банке также отметили, что в приложение добавили больше опций: страхование карт и счетов, новые виджеты, автопополнение с накопительного счёта, сервис «Заправки» и другие функции.Впервые приложение «Газпромбанка» исчезло из App Store летом 2022 года, а затем несколько раз временно «возвращалось» — в последний раз в феврале 2025-го под названием YourShopper.#новости #газпромбанк