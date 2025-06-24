«Сбермобайл» хочет использовать в каждом регионе инфраструктуру сразу нескольких операторов одновременно — РБК

Сейчас он использует сеть одного оператора.«Сбермобайл» ведет с операторами «большой четвёрки» переговоры о запуске «мультисети», рассказал РБК источник в одной из сотовых компаний.«Сбермобайл» — виртуальный оператор, у которого нет собственных сетей связи и базовых станций. По словам источника, он пытается расширить сотрудничество с действующими партнёрами. Или договориться с другими операторами, чтобы в каждом регионе использовать сразу несколько сетей — тогда абонент сможет переключаться на сеть с лучшим покрытием.Услуги «Сбермобайла» доступны на всей территории России, кроме «присоединённых регионов». В 69 регионах он использует сеть T2, в Крыму — «Миранды», в остальных — «Мегафона». В компании заявили, что она «постоянно ведёт переговоры со всеми игроками рынка по широкому пулу вопросов». И отметили — технологически такую сеть запустить возможно. Пример — американский US Mobile, который сначала работал на сетях T-Mobile и Verizon, а с середины 2024-го к ним добавилась сеть AT&T — это три крупнейших оператора США.Переключение между сетями происходит неавтоматически: абонент US Mobile может выбрать ежемесячный и годовой тарифные планы, которые привязаны к сети конкретного «реального» оператора. Переключаться можно с помощью функции Teleport — либо бесплатно, либо за доплату. Опрошенные РБК аналитики полагают, что операторы «четвёрки» будут готовы на подобное сотрудничество, если виртуальный оператор будет закупать большой объём голосового и интернет-трафика. Но как только его доля станет выше единиц процентов рынка, «большая четвёрка» потеряет интерес к партнёрству, поскольку оно может стать угрозой для её собственного бизнеса.#новости #сбермобайл