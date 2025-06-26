YouTube повысит минимальный возраст для проведения прямых трансляций без участия взрослых до 16 лет

До этого подросткам разрешалось стримить без участия взрослых — с 13 лет.Новые правила вступят в силу 22 июля 2025 года — следует из обновлённых правил YouTube. Причины изменений в сервисе не раскрыли.Подростки в возрасте 13-15 лет смогут проводить прямые эфиры только в присутствии взрослых. Ранее аналогичное правило действовало только для пользователей младше 13 лет.YouTube предупредил, что стримеры младше 16 лет, которые будут проводить прямые эфиры без участия взрослых после 22 июля, могут лишиться доступа к чату и другим функциям. В дальнейшем платформа планирует удалять такие трансляции.#новости #youtube