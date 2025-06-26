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Данила Бычков
Сервисы

YouTube повысит минимальный возраст для проведения прямых трансляций без участия взрослых до 16 лет

До этого подросткам разрешалось стримить без участия взрослых — с 13 лет.

  • Новые правила вступят в силу 22 июля 2025 года — следует из обновлённых правил YouTube. Причины изменений в сервисе не раскрыли.
  • Подростки в возрасте 13-15 лет смогут проводить прямые эфиры только в присутствии взрослых. Ранее аналогичное правило действовало только для пользователей младше 13 лет.
  • YouTube предупредил, что стримеры младше 16 лет, которые будут проводить прямые эфиры без участия взрослых после 22 июля, могут лишиться доступа к чату и другим функциям. В дальнейшем платформа планирует удалять такие трансляции.

#новости #youtube

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