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Карина Пардаева
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Google запустила Doppl — приложение с ИИ для виртуальной примерки одежды

Оно уже доступно на iOS и Android в США.

Источник изображения: Google
Источник изображения: Google
  • Doppl позволяет примерять одежду на цифровую копию пользователя. Для этого нужно загрузить свою фотографию в полный рост, а затем добавить изображение понравившегося наряда — например, из секонд-хенда, соцсетей или от друзей, пишет TechCrunch.
  • Приложение создаст изображение, где пользователь «надел» выбранную вещь, а также может сгенерировать видео, чтобы показать, как она будет выглядеть в движении.
Источник видео: Google / YouTube
  • Пользователи могут сохранять образы, просматривать историю примерок и делиться результатами. Doppl — эксперимент Google Labs, и пока неизвестно, появится ли приложение за пределами США.

#новости #google

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