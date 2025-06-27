Google запустила Doppl — приложение с ИИ для виртуальной примерки одежды

Оно уже доступно на iOS и Android в США.Источник изображения: GoogleDoppl позволяет примерять одежду на цифровую копию пользователя. Для этого нужно загрузить свою фотографию в полный рост, а затем добавить изображение понравившегося наряда — например, из секонд-хенда, соцсетей или от друзей, пишет TechCrunch.Приложение создаст изображение, где пользователь «надел» выбранную вещь, а также может сгенерировать видео, чтобы показать, как она будет выглядеть в движении.Источник видео: Google / YouTubeПользователи могут сохранять образы, просматривать историю примерок и делиться результатами. Doppl — эксперимент Google Labs, и пока неизвестно, появится ли приложение за пределами США.#новости #google